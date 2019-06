US-Sondergesandter für Nordkorea wird heute in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, wird am Donnerstagnachmittag in Südkorea erwartet.Biegun wird mit seinem südkoreanischen Ansprechpartner Lee Do-hoon die Themen des am Sonntag geplanten Gipfeltreffens zwischen beiden Ländern koordinieren. Beide werden Einschätzungen zu den jüngsten Entwicklungen in Nordkorea austauschen.Das US-Außenministerium hatte mitgeteilt, dass Biegun zu einem viertägigen Besuch vom 27. bis 30. Juni nach Südkorea reisen werde. Er werde sich mit Beamten der südkoreanischen Regierung treffen, bevor er sich Außenminister Mike Pompeo für den Besuch von Präsident Donald Trump in Seoul anschließen werde.Trump wird im Anschluss an den G20-Gipfel in Osaka am Samstagnachmittag zu einem offiziellen Besuch in Südkorea erwartet.