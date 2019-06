Industrieminister Südkoreas und Indonesiens diskutieren über Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Industrieminister Südkoreas und Indonesiens haben über Maßnahmen zur Erweiterung des bilateralen Handels und der Kooperation in wichtigen Industriezweigen diskutiert.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Sung Yun-mo, kam am Mittwoch in Seoul mit seinem indonesischen Amtskollegen Airlangga Hartarto zusammen.Laut dem südkoreanischen Industrieministerium bat Sung Hartarto um Interesse, damit die wieder aufgenommenen Verhandlungen über ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (CEPA) noch binnen Jahresfrist erfolgreich abgeschlossen werden könnten.Beide Länder hatten 2012 die Verhandlungen über ein CEPA aufgenommen. Die Verhandlungen waren 2014 unterbrochen worden und wurden im Februar dieses Jahres fortgesetzt. Die Chefunterhändler beider Länder werden noch im laufenden Monat in Australien zusammenkommen.Indonesien ist Südkoreas zwölftgrößter Handelspartner. Ihr bilaterales Handelsvolumen betrug im vergangenen Jahr 20 Milliarden Dollar.