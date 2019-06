Wirtschaft Treffen südkoreanischer Unternehmer mit Saudi-Arabiens Kronprinz

Die Chefs der fünf größten Unternehmensgruppen Südkoreas sind zu einem Treffen mit Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud zusammengekommen.



Zu der spontanen Zusammenkunft kam es am Mittwochnachmittag in einem Gästehaus der Samsung Group in Seoul. Anwesend waren der Vizevorsitzende von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der Vizevorsitzende der Hyundai Motor Group Chung Eui-sun, der Vorsitzende der SK Group Chey Tae-won, der Vorsitzende der LG Group Koo Kwang-mo und der Vorsitzende der Lotte Group Shin Dong-bin.



Wie verlautete, hätten sich der Kronprinz und stellvertretende Premierminister des Königreichs und die Unternehmer über globale Wirtschaftsangelegenheiten ausgetauscht. Der Kronprinz habe um Investitionen in Saudi-Arabien gebeten. Auch sei über die Kooperation für die Vision 2030 der saudi-arabischen Regierung diskutiert worden.



Bei dem Treffen waren auch die für Wirtschaft zuständigen Minister Saudi-Arabiens anwesend.



Der Kronprinz Saudi-Arabiens war am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea eingetroffen.