Prognose: Südkoreas Ausfuhren unterschreiten dieses Jahr 600 Milliarden Dollar

Südkoreas Ausfuhren werden laut einer Prognose dieses Jahr wieder die Schwelle von 600 Milliarden Dollar unterschreiten.Das Institut für Internationalen Handel des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) erwartete in einem Bericht am Donnerstag, dass das Exportvolumen im laufenden Jahr um 6,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 566 Milliarden Dollar schrumpfen werde. Die Einfuhren würden um 4,1 Prozent auf 513 Milliarden Dollar zurückgehen.Letztes Jahr konnte Südkorea mit einem Exportvolumen von 604,9 Milliarden Dollar erstmals die 600-Milliarden-Dollar-Marke knacken.Der Handelsüberschuss soll von 69,7 Milliarden Dollar im letzten Jahr auf 53 Milliarden Dollar in diesem Jahr sinken.Im Halbleitergeschäft, das als wichtigste Ursache für den Exportrückgang gilt, wird sich der Export laut dem Institut erst im kommenden Jahr erholen. Die Halbleiterausfuhren werden sich dieses Jahr schätzungsweise auf 100 Milliarden Dollar belaufen und damit 21,1 Prozent niedriger ausfallen als letztes Jahr.