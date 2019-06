Mindestlohnausschuss wird offenbar fristgemäße Einigung verfehlen

Photo : YONHAP News

Dem Mindestlohnausschuss wird es offenbar auch dieses Jahr nicht gelingen, fristgemäß eine Einigung zu erzielen.Die gesetzliche Frist für die Beratung über den Mindestlohn im kommenden Jahr läuft am heutigen Donnerstag aus.Das Gremium beschloss bei einer Plenarsitzung am Mittwoch, auch für das kommende Jahr einen einheitlichen Mindestlohn für alle Branchen einzuführen. Neben dem Stundenlohn werde weiterhin auch der Monatslohn angegeben, wurde in einer Abstimmung beschlossen.Somit wurden beide Forderungen der Vertreter von Arbeitgebern zurückgewiesen. Sie forderten den Mindestlohn in einzelnen Branchen zu differenzieren und den Monatslohn nicht anzugeben. Aus Protest gegen die abgelehnten Forderungen verließen sie gestern geschlossen den Sitzungssaal.Die Unternehmervertreter betonten in einer Erklärung, dass die Anwendung eines einheitlichen Mindestlohns ernsthafte Nebenwirkungen besonders für Kleinstbetriebe verursachen werde. Die Angabe des Monatslohns werde lediglich für mehr Verwirrung in Betrieben sorgen. Sie teilten zudem mit, dass sie der für Donnerstag vorgesehenen Plenarsitzung fernbleiben würden.