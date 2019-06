Börse schließt am Donnerstag fester

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Donnerstag erneut fester geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,59 Prozent auf 2.134,32 Zähler.Die Anleger blicken gespannt auf das für Samstag geplante Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Rande des G20-Gipfels in Osaka.Es sei für den Markt positiv gewesen, dass es gute Anzeichen für eine Einigung zwischen den USA und China gegeben habe, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.Auch eine verbesserte Stimmung im Halbleitersektor habe dem Markt zum Aufschwung verholfen, sagte der Experte weiter.