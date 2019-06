Gipfelgespräch zwischen Südkorea und China am Rande des G20 in Osaka

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in ist mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu einem Gipfelgespräch zusammengekommen.Bei dem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Osaka bedankte sich Moon zunächst dafür, dass der chinesische Präsident letzte Woche erstmals seit seinem Amtsantritt Nordkorea besucht und durch das Gespräch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine konstruktive Rolle für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gespielt hat. Das Gespräch mit Xi biete eine gute Gelegenheit, um aus erster Hand etwas über die Ergebnisse des Besuchs in Nordkorea zu erfahren.Der südkoreanische Präsident bewertete zudem positiv, dass in den letzten sieben Monaten seit dem APEC-Gipfel im vergangenen Jahr rege Gespräche zwischen Südkorea und China im Bereich Diplomatie und Sicherheit stattgefunden hätten.Chinas Staatsoberhaupt begrüßte Moons Äußerungen. Sollten China und Südkorea Hand in Hand voranschreiten, könne vieles bewältigt werden. China werde stets die positive Entwicklung der bilateralen Beziehungen mit Südkorea anstreben und zur Aufrechterhaltung des Friedens sowie der Sicherheit in der Region beitragen, hieß es.Am Rande des G20-Gipfels in Osaka wird Moon noch mit mehreren Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Am Freitagabend ist ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin geplant. Darüber hinaus sind Treffen mit den Regierungsspitzen von Argentinien, den Niederlanden und Kanada geplant. Die Termine hierfür sollen später bestätigt werden.