Nordkorea kritisiert Südkoreas Präsident wegen falscher Schuldzuweisung

Nordkorea hat Südkoreas Präsident Moon Jae-in wegen einer falschen Schuldzuweisung kritisiert.Die Kritik äußerte ein hoher nordkoreanischer Beamter in einem Interview mit der Propaganda-Website "Uriminjokkiri" am Donnerstag.Die Kritik bezieht sich auf Moons Rede vor dem schwedischen Parlament vor zwei Wochen. Moon hatte gesagt, dass niemand in der Welt Nordkoreas Regime und Sicherheit gefährden würde, wenn Nordkorea auf dem Pfad des Dialogs ginge.Der nordkoreanische Beamte kritisierte, dass Südkoreas Behörden die Öffentlichkeit in die Irre führen würden, wenn sie glaubten, dass Nordkorea Fortschritte in den Nuklearverhandlungen verhindere.Tatsächlich seien es die USA und ihre feindselige Politik gegenüber Pjöngjang, die schuld seien. Seoul folge einfach den Anweisungen aus Washington, hieß es weiter.