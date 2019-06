G20-Gipfel in Osaka eröffnet

Photo : YONHAP News

Der Gipfel der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer ist am heutigen Freitag im japanischen Osaka eröffnet worden.An dem zweitägigen Treffen nehmen Vertreter von 37 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen einschließlich der Regierungs- oder Staatschefs der G20 teil.Am ersten Tag versammelten sich die Teilnehmer zunächst zu einem Fototermin am Intex Osaka, dem Tagungsort.Beim diesjährigen Gipfel sind insgesamt fünf offizielle Sitzungen geplant. Die erste Session findet unter dem Thema „Weltwirtschaft, Handel und Investitionen“ statt. Bei der zweiten Sitzung zum Thema „Innovation“ stehen die Themen digitale Wirtschaft und künstliche Intelligenz auf der Tagesordnung.Am Rande des G20-Gipfels kommen die Regierungsspitzen zu bilateralen Gesprächen zusammen. Präsident Moon Jae-in plant Treffen mit den Regierungs- oder Staatschefs von sieben Ländern. Am Freitag ist ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgesehen. Ein bilaterales Spitzengespräch mit Abe wurde hingegen nicht festgelegt.Am Samstag ist ein Gipfeltreffen zwischen den USA und China vorgesehen. Es besteht die Erwartung, dass die Präsidenten beider Länder dabei Pläne für zusätzliche Vergeltungsmaßnahmen im Handelskrieg fallenlassen und einen „Waffenstillstand“ erklären könnten.