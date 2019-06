Photo : KBS News

Zwei Südkoreaner sind beim Tschaikowski-Wettbewerb mit Medaillen ausgezeichnet worden.Im Gesang wurde Bariton Kim Gi-hoon Zweiter bei den Männern. Er wurde am Donnerstag in Sankt Petersburg mit der Silbermedaille ausgezeichnet.Im Violinwettbewerb wurde Kim Dong-hyun Dritter und erhielt bei der Preisverleihung in Moskau die Bronzemedaille.In der Kategorie Violoncello wurde Mun Tae-guk Vierter.