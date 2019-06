Moon verspricht Bemühungen um stabile Korea-Japan-Beziehungen

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat Bemühungen versprochen, um trotz Schwierigkeiten unerschütterliche freundliche und kooperative Beziehungen zwischen Südkorea und Japan zu schaffen.Die Zusage machte Moon am Donnerstag bei einem Treffen mit koreanischen Einwohnern in Osaka nach seiner Ankunft für die Teilnahme am G20-Gipfel.Südkorea und Japan seien enge Nachbarn und alte Freunde, die auf 1.500 Jahre Kulturaustausch und geteilte Geschichte zurückblicken. Der Austausch und Treffen für mehr Verständnis und Kooperation zwischen Bürgern beider Länder seien ein Sprungbrett dafür, dass Südkorea und Japan gemeinsam in die Zukunft schreiten würden, sagte er.Moon fügte hinzu, dass Südkorea kooperieren wolle, damit die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr in Tokio ein Erfolg würden.Die anwesenden Landsleute drückten Besorgnis über die in letzter Zeit eingetrübten Beziehungen zwischen Südkorea und Japan aus. Der Leiter der Koreanergemeinde Mindan in Osaka, Oh Yong-ho, betonte in seiner Begrüßungsrede, dass sich eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan erheblich auf das Leben von Koreanern in Japan auswirke.