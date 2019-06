Südkorea und Malaysia verkünden Aufnahme von Freihandelsgeprächen

Photo : KBS News

Südkorea und Malaysia haben am Donnerstag verkündet, Verhandlungen für den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens aufzunehmen.Die offizielle Erklärung erfolgte durch Handelsministerin Yoo Myung-hee und den malaysischen Handels- und Industrieminister Darell Leiking per Videokonferenz.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie wollen beide Seiten die Verhandlungen zügig vorantreiben, damit anlässlich eines im November geplanten Sondergipfels zwischen Südkorea und der ASEAN der Abschluss eines FHA erklärt werden kann.Yoo äußerte die Erwartung, dass ein Freihandelspakt mit Malaysia, Südkoreas viertgrößtem Handelspartner in der ASEAN, die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen weiter festigen werde. Auch würde dies Südkorea dabei helfen, seine Exportmärkte und sein globales Produktionsnetz zu erweitern.Beide Länder werden am 11. Juli in Kuala Lumpur die erste Verhandlungsrunde beginnen.