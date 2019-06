Wirtschaft UN machen auf K-Beauty aufmerksam

Die Vereinten Nationen haben auf den Boom koreanischer Kosmetika, die sogenannte K-Beauty, aufmerksam gemacht.



Bei einer Konferenz zum Tag von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen am UN-Hauptsitz in New York am Donnerstag (Ortszeit) wurden Erfolgsbeispiele von K-Beauty präsentiert.



Dazu wurde das koreanische Kosmetikunternehmen P&J Medesthetics als Redner eingeladen. Die Firma erläuterte, dass sie seit 2018 über 150 Produkte in US-Teleshoppingsendungen vorgestellt habe.



Die UN bestimmten im Jahr 2017 den 27. Juni zum Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day (MSME Day). Die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen, die zum Wachstum der Weltwirtschaft beitragen, stelle auch ein wichtiges Element für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung dar, so die UN. Damals war Südkorea als Ko-Vorsitzland der UN-Ministerkonferenz über kleine und mittlere Unternehmen bei der Bestimmung des KMU-Tags federführend.