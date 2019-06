Rechtspartei will Protestzelte in Seouler Innenstadt nicht abbauen

Photo : YONHAP News

Die rechte Partei "Unsere Republikanische Partei" will ihre Protestzelte in der Innenstadt von Seoul nicht abbauen.Der Ko-Vorsitzende Cho Won-jin teilte heute mit, dass es keinen freiwilligen Abbau der Zelte auf dem Gwanghwamun-Platz geben werde.Die Partei hatte die Zelte im Mai für eine Sitzdemonstration errichtet. Zu ihren Forderungen zählt unter anderem die Freilassung von Ex-Präsidentin Park Geun-hye.Mitarbeiter der Stadt hatten die Zelte am Dienstag abgerissen. Jedoch hatten Parteimitglieder kurze Zeit später wieder Zelte aufgestellt. Anschließend forderte die Stadt den Abbau bis 18 Uhr am Donnerstag, jedoch standen die Zelte am Freitagmorgen noch auf dem Platz.Zunächst war spekuliert worden, dass die Partei die Zelte vor dem Besuch von US-Präsident Trump entfernen würde. Doch habe eine Mitgliederbefragung laut einem Parteisprecher ergeben, dass die Zelte stehenbleiben sollen.