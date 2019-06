US-Senat verabschiedet Verteidigungsgesetz mit schärferen Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Der US-Senat hat ein Verteidigungsgesetz verabschiedet, das Bestimmungen für schärfere Finanzsanktionen gegenüber Nordkorea enthält.Laut der politischen US-Webseite The Hill wurde das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2020 am Donnerstag (Ortszeit) im Senat gebilligt.Das Gesetz enthält einen Entwurf für ein Verbot von Geschäften mit US-Finanzinstituten gegen Personen und Finanzinstitute, die Geschäfte mit Nordkorea treiben.Das Gesetz heißt Otto Warmbier Banking Restrictions Involving North Korea Act und wurde nach dem US-Studenten Otto Warmbier benannt, der kurz nach seiner Freilassung aus einer monatelangen Gefangenschaft in Nordkorea im Jahr 2017 starb.Befürworter sagen, dass der Gesetzentwurf für sekundäre Sanktionen gegen Finanzinstitute im Falle von Geschäften mit Nordkorea erforderlich sei, um Personen, die Nordkorea bei der Umgehung der Sanktionen helfen, ins Visier zu nehmen.Das Repräsentantenhaus muss noch über seinen NDAA-Entwurf abstimmen.