Atomunterhändler Südkoreas und der USA führen Gespräche

Photo : KBS News

Südkoreas Chefunterhändler für Atomgespräche Lee Do-hoon und sein US-Amtskollege Stephen Biegun sind am Freitag in Seoul zu Diskussionen zusammengekommen.Beide koordinierten wichtige Gesprächsthemen des am Sonntag geplanten Südkorea-USA-Gipfels, darunter Wege zur Wiederaufnahme des USA-Nordkorea-Dialogs.Es wird davon ausgegangen, dass Lee und Biegun Informationen über die jüngsten Entwicklungen in Nordkorea austauschten. Sie diskutierten offenbar über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und den USA, um Nordkorea möglichst bald an den Verhandlungstisch zurückzuholen.Beobachter hielten es für möglich, dass Biegun während seines Südkorea-Besuchs Nordkoreaner kontaktieren würde. Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sprach jedoch von einer geringen Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Kontakt kommt.