Wegen Trump-Besuch gilt höchste Alarmbereitschaft

Photo : KBS News

Wegen des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Seoul am Samstag und Sonntag gilt die höchste Alarmbereitschaft.Laut Angaben der Polizei am Freitag gelte die höchste Alarmstufe "gap-ho" in Seoul am Samstag ab 9 Uhr. In der benachbarten Provinz Gyeonggi und der Stadt Incheon werde die zweithöchste Alarmstufe "eul-ho" gelten. Auch andere Regionen des Landes würden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.Im Falle der Ausrufung der höchsten Warnstufe müssen alle Polizisten in dem betroffenen Gebiet auf Abruf bereitstehen und in der Lage sein, umgehend Dienstanweisungen zu befolgen.Einige der Orte, die Trump besuchen will, wurden zu Sondersicherheitszonen erklärt.Die höchste Alarmbereitschaft wird gewöhnlich verhängt, wenn Staatsoberhäupter Südkorea besuchen oder große internationale Veranstaltungen im Land stattfinden.