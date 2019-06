Innerkoreanisches Seoul will für Reishilfe für Nordkorea bis zu 140 Milliarden Won ausgeben

Die südkoreanische Regierung hat de facto beschlossen, für die geplante Lieferung von 50.000 Tonnen Reis an Nordkorea bis zu 140 Milliarden Won (121 Millionen Dollar) auszugeben.



Das Vereinigungsministerium teilte am Freitag mit, dass dessen Ausschuss für die Förderung von Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea einen Plan für die Finanzierung der Nahrungsmittelhilfe mit Finanzmitteln aus dem Fonds für innerkoreanische Kooperation erörtert und verabschiedet habe.



Demnach werden 27,26 Milliarden Won (23,6 Millionen Dollar) aus dem Fonds für den Kauf von Reis, dessen Transport innerhalb Südkoreas, die Bearbeitung sowie die Verpackung dem Landwirtschaftsministerium und dem öffentlichen Handelsunternehmen für Agrar- und Fischereiprodukte sowie Lebensmittel bereitgestellt.



Dem Welternährungsprogramm (WFP) werden bis zu 11,77 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um die Kosten für den Reistransport nach Nordkorea und für die Verteilung und Überwachung in dem Land zu decken.



Laut dem Vereinigungsministerium wird die südkoreanische Regierung die Bearbeitung und den Transport von Reis bis zu einem inländischen Hafen übernehmen. Für die Beförderung von Südkorea nach Nordkorea und die Verteilung vor Ort wird das WFP zuständig sein.



Der von Südkorea gelieferte Reis werde an 2,12 Millionen besonders Bedürftige in 120 Städten und Landkreisen Nordkoreas verteilt, hieß es weiter.