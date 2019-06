Moon und Modi sprechen über Ausbau von Kooperation

Photo : KBS News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der indische Premierminister Narendra Modi haben über Wege für den Ausbau der Kooperation zwischen beiden Ländern diskutiert.Moon und Modi kamen am Freitag am Rande des G20-Gipfels in Osaka zu einem bilateralen Gipfelgespräch zusammen.Beide teilten die Ansicht, dass die besondere strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern vertieft werde. Es bestehe ein reger Austausch auf hochrangiger Ebene, einschließlich der gegenseitigen Besuche der Regierungsspitzen. Die Kooperation in verschiedenen Bereichen sei verstärkt worden.Moon sagte, Indien sei ein wichtiger Partner für die von der südkoreanischen Regierung vorangetriebene Neue Südpolitik. Er hoffe, auf der Grundlage des festen Vertrauens und der Freundschaft mit dem Premierminister die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiterhin in hohem Tempo entwickeln zu können.Er gratulierte zudem Modi zum Sieg bei der Parlamentswahl.Modi äußerte, dass die Beziehungen zwischen ihm und Moon sehr eng und brüderlich seien. Das sei ein sehr wichtiges Element.