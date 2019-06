US-Sondergesandter bestätigt Bereitschaft zum Dialog mit Nordkorea

Photo : KBS News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun hat die Bereitschaft zum Dialog mit Nordkorea zur Umsetzung der gemeinsamen Erklärung vom Nordkorea-USA-Gipfel in Singapur bekräftigt.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, nach dem Gespräch mit seinem südkoreanischen Pendant Lee Do-hoon habe Biegun die Erwartung geäußert, dass der bevorstehende Gipfel zwischen US-Präsident Trump und Südkoreas Präsident Moon einen wichtigen Anlass für Frieden und Gedeihen auf der koreanischen Halbinsel schaffen werde.Der US-Sondergesandte habe außerdem die Bereitschaft bestätigt, mit Nordkorea konstruktive Gespräche zu führen, so dass die Einigungen beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel gleichzeitig und parallel umgesetzt werden könnten.Das südkoreanische Ministerium ergänzte, der südkoreanische Atomunterhändler Lee habe außerdem die Bemühungen der Seouler Regierung um die Fortsetzung des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea erläutert. Lee und Biegun hätten sich darauf verständigt, dass der Gipfel zwischen den USA und Südkorea am Sonntag dazu beitragen werde, eine positive Atmosphäre für die Verankerung des dauerhaften Friedens in Korea zu schaffen, hieß es weiter.