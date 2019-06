Trump lädt Kim Jong-un zu Treffen in DMZ ein

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un zu einem Treffen in der Demilitarisierten Zone (DMZ) eingeladen.Auf dem sozialen Netzwerk Twitter schrieb Trump am Samstag, er verlasse Japan in Richtung Südkorea. Er würde dort den Vorsitzenden Kim aus Nordkorea an der Grenze/DMZ treffen wollen, sollte er die Nachricht sehen, und dessen Hand schütteln und Hallo sagen wollen.Noch am Mittwoch hatte Trump vor dem Abflug nach Japan gesagt, dass er Kim nicht treffen würde.Trump kommt heute nach Südkorea, nachdem er alle Termine im Rahmen des G20-Gipfels in Osaka absolviert hat.Im Februar war in Hanoi sein zweites Treffen mit Kim Jong-un ohne Einigung zu Ende gegangen. Beide Seiten hatten ihre Differenzen über die Bedingungen für eine Denuklearisierung nicht überbrücken können. Zuletzt hatte ein Briefwechsel der beiden Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche über die atomare Abrüstung in Nordkorea geschürt.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun besprach am Freitag mit seinem südkoreanischen Gegenüber Lee Do-hoon die Themen des Gipfels zwischen Trump und Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Dabei betonte der US-Unterhändler, dass Washington einen konstruktiven Dialog mit Pjöngjang wünsche.