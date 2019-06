Moon und Trump besuchen DMZ zusammen

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump besuchen heute zusammen die Demilitarisierte Zone (DMZ).Zum Auftakt des Gipfeltreffens mit Trump sagte Moon vor der Presse, dass er Trump bei seinem DMZ-Besuch begleiten werde.Sollte Trump heute Kim Jong-un die Hand schütteln, wäre dies ein wichtiger Meilenstein im Prozess der Etablierung dauerhaften Friedens in Korea und vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.Trump sagte dazu, er habe die Absicht, Kim Jong-un zu treffen und Kim Jong-un habe ebenfalls die Absicht, ihn zu treffen. Wegen protokollarischer und sicherheitsbezogener Probleme müsse jedoch noch abgewartet werden.Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob ein Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un oder das erste trilaterale Treffen zwischen beiden Koreas und den USA zustande kommen wird.Sollte Trump heute nordkoreanischen Boden betreten, wäre er der erste amtierende US-Präsident, der die Grenze nach Nordkorea überschritt.Zu einem Treffen in der entmilitarisierten Zone DMZ hatte Trump Kim Jong-un am Samstag am Rande des G-20 Gipfels in Osaka über den Kurznachrichtendienst Twitter spontan eingeladen.Pjöngjang bezeichnete den Vorschlag unterdessen als "interessant".