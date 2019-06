USA und Nordkorea führten offenbar gestern Arbeitsgespräch in Panmunjeom

Photo : YONHAP News

Die USA und Nordkorea sollen gestern im innerkoreanischen Waffenstillstandsort Panmunjeon einen Kontakt unterhalten haben.Wie aus diplomatischen Kreisen in Seoul verlautete, sei der Sonderbeauftragte für die Nordkorea-Frage im US-Außenministerium Stephen Biegun gestern mit Nordkoreanern zusammengekommen.Es wurde nicht bekannt, mit wem Biegun sprach.Diplomatische Beobachter gehen davon aus, dass über ein mögliches spontanes Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gesprochen worden sei.Biegun hatte gestern gegen 15.45 Uhr seine Unterkunft in Seoul Hotel Hyatt verlassen und kam gegen 22.00 Uhr zurück. Am Bankett für Präsident Trump gestern abend nahm er nicht teil.