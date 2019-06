Photo : YONHAP News

Nordkorea hat kurzfristig die heutigen Touren zum Grenzort Panmunjeom gestrichen.Die in Peking ansässige auf Nordkorea-Touren spezialisierte Reiseagentur Koryo Tour kündigte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an, dass das DMZ-Tourprogramm in Nordkorea heute nicht angeboten werde.US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag vorgeschlagen, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am heutigen Sonntag in der Demilitarisierten Zone (DMZ) zu treffen.