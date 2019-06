Moon: Erstes Nordkorea-USA-Gipfeltreffen in Panmunjeom seit Waffenstillstand vor 66 Jahren

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat bestätigt, dass Nordkorea und die USA zum ersten Mal seit der Waffenstillstandserklärung vor 66 Jahren in Panmunjeom zu einem Treffen zusammenkommen.Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an sein Gipfeltreffen mit Donald Trump sagte Moon, die koreanische Halbinsel ziehe mit Trump größte Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Nun würden die Staatschefs der USA und Nordkoreas in Panmunjeom, einem Symbol der Teilung Koreas, zu einem Handschlag für den Frieden zusammenkommen. Heute werde man sehen, dass man durch Kommunikation und Dialog die beste Lage herbeiführen könne.Moon betonte, was er sich sehnlichst wünsche, sei dauerhafter Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Frieden erfordere mehr Mut als Konflikt. Es freue ihn, dass die koreanische Halbinsel eine Methode für den Frieden aufzeige.Moon sagte weiter, er habe mit Trump die Ansicht geteilt, dass beide Staaten dieselbe Position zur Denuklearisierung Koreas vertreten würden. Zudem seien sich beide darin einig gewesen, dass es sehr wichtig sei, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Einigung beim Nordkorea-USA-Gipfel gleichzeitig in die Tat umzusetzen.Trump sei die Hauptfigur des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel und ein Friedensmacher (Peacemaker), betonte Moon.Trump sagte, die heutigen Schritte könnten in eine positive Richtung führen, oder auch nicht. Er hoffe auf eine Entwicklung in die richtige Richtung und habe ein gutes Gefühl. Vermutungen über die Aussichten für ein drittes Gipfeltreffen mit Kim Jong-un könne man nach dem heutigen Treffen anstellen, hieß es.