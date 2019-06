Trump ermutigt südkoreanische Unternehmen zu mehr Investitionen in den USA

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump ist heute mit führenden südkoreanischen Unternehmern zusammengekommen und hat sie um mehr Investitionen in den USA gebeten.Beim Treffen an seinem zweiten Besuchstag in Seoul waren die meisten Chefs der zehn führenden Unternehmen anwesend, darunter der Vizepräsident von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der Chef der SK Group Chey Tae-won und der Vorsitzende der Lotte Group Shin Dong-bin.Trump nannte den Namen von Lotte-Chef Shin und bedankte sich bei ihm dafür, bei seinem jüngsten Washington-Besuch Investitionen in Höhe von 3,6 Billionen Won in den USA versprochen zu haben.Der US-Präsident unterstrich, dass das revidierte bilaterale Freihandelsabkommen dem gemeinsamen Interesse entsprechen würde. In den Bereichen Landwirtschaft und Autoindustrie würden faire Verhandlungen fortgesetzt.Zum Handelskonflikt mit China sagte Trump, er habe zwar in Osaka keine Einigung mit China erzielen können. Der US-Präsident betonte jedoch, dass sich die USA und China auf die Wiederaufnahme von Handelsverhandlungen geeinigt hätten.