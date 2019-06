Moon und Trump in DMZ eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump sind in der Demilitarisierten Zone (DMZ) eingetroffen.Direkt nach der Pressekonferenz im Anschluss an das bilaterale Gipfeltreffens ist Moon mit einem Hubschrauber zur DMZ abgeflogen. Trump fuhr zunächst zum US-Stützpunkt in Yongsan in Seoul und stieg dort in den US-Hubschrauber Marine One, der ihn zur DMZ bringt.Dort wird Trump voraussichtlich von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem kurzen Treffen empfangen.Das Treffen hatte Trump am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter vorgeschlagen.Trump hatte bereits bei seinem Besuch im Jahr 2018 zur DMZ fliegen wollen, musste das Vorhaben damals aber wegen der schlechten Wetterlage aufgeben.Seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens 1953 ist es das erste Mal, dass ein US-Präsident den Grenzort Panmunjeom besucht.