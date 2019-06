Moon sieht Schließung von Atomanlagen in Yongbyon als Ausgangspunkt für Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in geht davon aus, dass eine aufrichtige und vollständige Schließung von nordkoreanischen Atomanlagen in Yongbyon als ein unwiderruflicher Ausgangspunkt für die wahrhafte Denuklearisierung Nordkoreas dienen wird.Diese Einschätzung unterbreitete Moon auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump.Wenn solche Maßnahmen aufrichtig umgesetzt würden, würde die internationale Gemeinschaft über die Lockerung von Sanktionen nachdenken.Moons Bemerkung fügte Trump hinzu, dies sei lediglich eine Phase, die wichtig oder nicht wichtig sein könnte. Er hoffe auf eine Entwicklung in die richtige Richtung. Er habe ein gutes Gefühl, sagte Trump. Ob ein drittes Gipfeltreffen mit Nordkorea stattfinden könne, werde sich am heutigen Treffen ablesen lassen, hieß es.