Photo : YONHAP News

Um 15.51 Uhr am 30. Juni 2019 ist die erste trilaterale Zusammenkunft zwischen Staatschefs beider Koreas und der USA zustande gekommen.Wenige Minuten zuvor, um 15.46 Uhr, hatte US-Präsident Donald Trump als erster amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Beim ersten Panmunjeom-Besuch eines US-Präsidenten seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens 1953 hat Trump die innerkoreanische Grenzlinie in Panmunjeom überschritten. Dort wurde er von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un empfangen. Danach kamen beide zusammen in die südkoreanische Zone, wo Präsident Moon bereits wartete.Das Treffen hatte Trump am Samstag am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka über den Kurznachrichtendienst Twitter spontan vorgeschlagen.Im Februar war in Hanoi sein zweites Treffen mit Kim Jong-un ohne Einigung zu Ende gegangen. Beide Seiten hatten ihre Differenzen über die Bedingungen für eine Denuklearisierung nicht überbrücken können. Zuletzt hatte ein Briefwechsel der beiden Hoffnung auf eine Fortsetzung der Gespräche über die atomare Abrüstung in Nordkorea geschürt.