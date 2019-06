Erste Zusammenkunft zwischen Staatschefs beider Koreas und der USA

Photo : YONHAP News

Um 15.51 Uhr am 30. Juni 2019 ist die erste trilaterale Zusammenkunft zwischen Staatschefs beider Koreas und der USA zustande gekommen.Wenige Minuten zuvor, um 15.46 Uhr, hatte US-Präsident Donald Trump als erster amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten. Beim ersten Panmunjeom-Besuch eines US-Präsidenten seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens 1953 hat Trump die innerkoreanische Grenzlinie in Panmunjeom überschritten. Dort wurde er von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un empfangen. Danach kamen beide zusammen in die südkoreanische Zone, wo Präsident Moon wartete.Kim sagte, er sei über Trumps Vorschlag für ein Treffen in Panmunjeom sehr überrascht. Erst am Nachmittag habe er erfahren, dass es sich um ein offizielles Treffen handle. Ein Handschlag an einem für die Teilung des Landes symbolhaften Ort zeige die Veränderungen bis heute. Dies werde ihr zukünftiges Handeln positiv beeinflussen, sagte Kim.Trump sprach von einem sehr spezifischen historischen Augenblick. Er hob zudem die Fortschritte in den Beziehungen mit Nordkorea im Vergleich zur Zeit vor seinem Amtsantritt hervor. Der US-Präsident betonte, dass die Beziehungen zwischen ihm und Kim in einem guten Zustand blieben.Anschließend führten Trump und Kim ein bilaterales Gespräch in der südkoreanischen Zone in Panmunjeom. Auf dem Weg zum Tagungsort sagte Trump der Presse, dass er Kim ins Weiße Haus einladen wolle.Nach dem etwa einstündigen Gespräch begleiteten Moon und Trump 16.53 Uhr Kim zur Verabschiedung zur innerkoreanischen Demarkationslinie.