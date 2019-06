Moon sieht großen Fortschritt im Friedensprozess in Korea

Photo : YONHAP News

Nach dem Nordkorea-USA-Gipfeltreffen in Panmunjeom sieht der südkoreanische Präsident Moon Jae-in einen großen Fortschritt im Friedensprozess in Korea.Eine große Hürde zur Etablierung des dauerhaften Friedens und zur vollständigen Denuklearisierung sei genommen worden, sagte Moon nach dem Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Panmunjeom.Moon zollte zudem Respekt für die kühne und kreative Herangehensweise des US-Präsidenten. Er habe damit der Weltgemeinschaft und dem koreanischen Volk große Hoffnung geschenkt. Die Einigung zwischen den USA und Nordkorea, bald wieder Arbeitsgespräche zu führen, lasse ein gutes Ergebnis in naher Zukunft erwarten, sagte Moon.