Trump bewertet vor US-Soldaten sein Gespräch mit Kim positiv

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat vor US-amerikanischen Soldaten in Südkorea sein spontanes Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un als gut bewertet.Unmittelbar nach dem Gespräch mit Kim im Waffenstillstandsort Panmunjom flog Trump am Sonntag zur US-Luftwaffenbasis Osan, südlich von Seoul, um Soldaten zu ermutigen.Trumps Ankunft auf dem Stützpunkt glich einer Filmszene. Während Rockmusik lief, fuhr der Hubschrauber mit Trump an Bord, die Marine One, bis zum Podium vor den Soldaten vor. Die Soldaten empfingen Trump mit großem Jubel.Trump sagte, dass er das Treffen mit Kim nicht erwartet habe. Das Ergebnis des Gesprächs in Panmunjom sei großartig gewesen.Trump brachte Nordkoreas Potenzial zur Sprache. Er äußerte die Meinung, dass Nordkorea im Falle dessen Denuklearisierung Wohlstand erleben könne. Er sagte zudem, dass sich die feindseligen Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA seit dem ersten Gipfel in Singapur im letzten Jahr erheblich verbessert hätten.Trump sagte auch, dass man künftig verschiedene nahezu unglaubliche Nachrichten erfahren werde. Er stellte zudem seine Tochter und Beraterin Ivanka sowie Außenminister Mike Pompeo vor.Mit seiner Rede auf der Luftwaffenbasis schloss er sein zweitägiges Besuchsprogramm in Südkorea ab und kehrte in die USA zurück.