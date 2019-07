KCNA: Kim und Trump einigen sich auf neue Gespräche über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea und die USA haben sich auf neue Gespräche über die Denuklearisierung geeinigt.Das berichteten Nordkoreas staatliche Medien am Montag. Die Staatsführer Nordkoreas und der USA hätten sich auf eine Wiederaufnahme von Gesprächen über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geeinigt, meldete die Nachrichtenagentur KCNA. Kim Jong-un und Donald Trump seien am Sonntag in der Demilitarisierten Zone (DMZ) zu einem historischen Treffen zusammengekommen.Beide wollen in der Zukunft in engem Kontakt bleiben und einen produktiven Dialog wiederaufnahmen und fortsetzen, um einen Durchbruch bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und in den bilateralen Beziehungen zu erzielen.66 Jahre nach dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens sei es zu einem solch großartigen Ereignis gekommen, dass die Spitzen Nordkoreas und der USA sich einen historischen Handschlag in Panmunjom geben, einem Ort, der als Symbol der Teilung bekannt gewesen sei.Auch wurde die Anwesenheit von Südkoreas Präsident Moon Jae-in erwähnt, der Kim begrüßt habe, bevor der Vorsitzende und Präsident Trump ein bilaterales Gespräch im Waffenstillstandsort geführt hätten.