Ausländische Medien verfolgen Trump-Kim-Treffen mit großer Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

US-Medien haben große Aufmerksamkeit auf das spontane Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom gerichtet.Nachrichtensender wie CNN übertrugen den Gipfel zwischen Trump und Südkoreas Präsident Moon Jae-in, deren gemeinsame Pressekonferenz und das Treffen zwischen Trump, Kim und Moon an der Grenze live.US-Medien gaben eine zurückhaltende Bewertung des Treffens in Panmunjom ab. Die Zeitung „New York Times“ schrieb, Trump habe mit seiner eigenen Diplomatie auf Risiko gespielt, um die verschlossene Tür für den Dialog zu öffnen.„Washington Post“ wies auf die skeptische Meinung hin, dass die USA im Begriff sein könnten, Nordkorea als Atommacht anzuerkennen. Die Menschenrechtsverletzungen würden übersehen.Chinesische Medien bewerteten das Treffen zwischen den Staatschefs beider Koreas und der USA als historischen Moment.Das Organ der Kommunistischen Partei „Renmin Ribao“ und die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichteten, es sei das erste Mal, dass die Staatschefs der drei Länder zusammengekommen seien und dass ein amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden betreten habe.Der japanische Sender NHK strahlte das Treffen in Panmunjom live aus und analysierte dessen Bedeutung und die künftigen Aussichten ausführlich.Die Nachrichtenagentur AFP wies unterdessen auf unterschiedliche Meinungen von Experten darüber hin, ob das Treffen zu substantiellen Fortschritten in den Atomverhandlungen mit Nordkorea führen werde.