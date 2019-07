Gesamtwert von Kosdaq-Börse heute um das 31-Fache höher als beim Start vor 23 Jahren

Photo : YONHAP News

Der Gesamtwert der Technologiebörse Kosdaq hat sich seit der Einführung vor 23 Jahren fast um das 31-Fache erhöht.Der Kosdaq feiert am heutigen Montag den 23. Gründungstag.Der Börsenbetreiber Korea Exchange teilte am Sonntag mit, dass die Marktkapitalisierung der im Kosdaq-Index notierten Aktien am 27. Juni 239,1 Billionen Won (207 Milliarden Dollar) betragen habe. Das entspreche einem Zuwachs von 3.046 Prozent gegenüber dem Gesamtwert beim Kosdaq-Start im Jahr 1996. Damals hatte der Wert bei 7,6 Billionen Won (6,6 Milliarden Dollar) gelegen.Das tägliche Transaktionsvolumen wuchs im Schnitt von 2,3 Milliarden Won (knapp zwei Millionen Dollar) in der Anfangsphase auf 4,2 Billionen Won (3,6 Milliarden Dollar) im laufenden Jahr. Die Zahl der notierten Unternehmen nahm von 341 bei der Einführung inzwischen auf 1.344 zu.Im Zeitraum von 2008 bis 2018 belief sich das Verhältnis der dekotierten Unternehmen (370) zu den neu zugelassenen Unternehmen (770) auf 48,1 Prozent.Die obere Gruppe bei der Marktkapitalisierung bildeten früher Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe wie Kommunikationsgeräte. Aktuell rangieren Firmen in künftigen Wachstumsindustrien wie die Biobranche im oberen Drittel.