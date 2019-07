Japan verschärft Bestimmungen für Export von Hightech-Materialien nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung will ab dem 4. Juli ihre Auflagen für den Export von Hightech-Materialien für Smartphones und Chips nach Südkorea verschärfen.Das schrieb die japanische Zeitung „Sankei Shimbun“ am Sonntag. Davon betroffen seien fluoriertes Polyimid, das für Displays von Smartphones und Fernsehgeräten verwendet wird, sowie Resist und Ätzgas, welche bei der Halbleiterherstellung unerlässlich sind.Japan stellt etwa 70 Prozent von fluoriertem Polyimid und Resist sowie etwa 90 Prozent des Ätzgases in der Welt her.Laut dem Zeitungsbericht will Japan Südkorea von der Liste der Länder streichen, für die keine Genehmigung für den Export von Hightech-Stoffen erforderlich ist. Demnach müssen japanische Hersteller beim Export dieser Materialien nach Südkorea jedes Mal eine behördliche Genehmigung einholen.Die Zeitung bezeichnete die Entscheidung als Gegenmaßnahme dafür, dass Südkorea keine konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Beziehungen in Bezug auf die Frage der Zwangsrekrutierung ergreife.Die südkoreanische Regierung will angesichts der plötzlichen Entscheidung Maßnahmen ausarbeiten. Besonders besorgt sind Unternehmen wie Samsung und LG.