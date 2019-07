Regierung erweitert maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden auf weitere Branchen

Die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden wird ab dem heutigen Montag auf weitere Branchen erweitert.Betroffen sind Betriebe mit mindestens 300 Mitarbeitern in 21 Branchen, die mit der Revision des Arbeitsstandardgesetzes im März letzten Jahres bisher von den 52 Wochenarbeitsstunden ausgenommen waren. Dazu zählen Busunternehmen, Rundfunkanstalten, Finanzunternehmen und Universitäten.In den betreffenden Geschäftsarten gibt es mit Stand von Mai letzten Jahres etwa 1.000 Betriebe mit mehr als 300 Mitarbeitern. Beschäftigt sind 1,06 Millionen Menschen.Es werden Schwierigkeiten bei der Einführung der 52-Stunden-Woche in einem Teil der betroffenen Branchen erwartet. Jedoch geht das Arbeitsministerium davon aus, dass die neue Regelung in den meisten Branchen ohne Weiteres umgesetzt werden kann.Das Ministerium beschloss, Busunternehmen, die Pläne zur Verbesserung für die Einführung der 52-Stunden-Woche vorgelegt haben, eine dreimonatige Gnadenfrist zu gewähren. Auch Unternehmen, bei denen Arbeitnehmer und -geber über die Einführung flexibler Arbeitszeiten verhandeln, werden von einer Gnadenfrist profitieren.Die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden wurde im Juli letzten Jahres zunächst für Unternehmen und öffentliche Institutionen mit mindestens 300 Mitarbeitern eingeführt und wird schrittweise auf weitere Unternehmen erweitert.