Erwartungen für zügige Verhandlungen über FHA zwischen Korea und Mercosur

Photo : KBS News

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Freihandelsgespräche zwischen Mercosur und der Europäischen Union wird erwartet, dass die Verhandlungen zwischen Südkorea und Mercosur über ein Freihandelsabkommen zügiger verlaufen werden.Die EU und Mercosur, eine Vereinigung von Argentien, Brasilien, Paraguay und Urguay, erzielten letzte Woche in ihren Verhandlungen über ein FHA 20 Jahre nach dem Verhandlungsbeginn eine Einigung.Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sagte daraufhin am Sonntag (Ortszeit) in Brasilia, dass anlässlich des Abschlusses eines FHA mit der EU Verhandlungen mit anderen Ländern beschleunigt würden, die sich für Freihandesgespräche mit Brasilien interessieren.Ranghohe zuständige Beamte Südkoreas und Mercosurs hatten bereits im Mai die Ansicht geteilt, dass die Verhandlungen über ein FHA bis nächstes Jahr abgeschlossen werden sollten.Mercosur macht 70 Prozent der Bevölkerung und 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Südamerikas aus. Das Handelsvolumen zwischen beiden Seiten erreichte 2011 mit 18,2 Milliarden Dollar den Höhepunkt und schrumpfte seitdem. Letztes Jahr lag es bei 10,2 Milliarden Dollar.