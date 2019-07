Wirtschaft Ausfuhren schrumpfen im Juni um 13,5 Prozent

Südkoreas Ausfuhren sind im Juni um 13,5 Prozent im Vorjahresvergleich geschrumpft.



Das Exportvolumen habe nach vorläufigen Schätzungen 44,1 Milliarden Dollar betragen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Sonntag mit. Damit seien die Ausfuhren seit Dezember den siebten Monat in Folge rückläufig gewesen.



Ein besonders deutlicher Exportrückgang wurde bei Halbleitern und Produkten der Petrochemie verbucht. Ihre Ausfuhren gingen jeweils um 25,5 Prozent und 24,5 Prozent zurück.



Als wichtigsten Grund für den Rückgang des Exportvolumens nannte das Ressort den drastischen Verfall von Exportpreisen wegen Wechselkursschwankungen.



Die Einfuhren nahmen um 11,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 40 Milliarden Dollar ab.



In der Handelsbilanz wurde den 89. Monat in Folge ein Überschuss erzielt. Das Plus im Juni betrug 4,1 Milliarden Dollar.