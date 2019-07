Park Sung-hyun nach siebtem Sieg auf der LPGA-Tour wieder Weltranglistenerste

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Profi-Golferin Park Sung-hyun hat mit ihrem siebten Sieg auf der LPGA-Tour wieder die Führung in der Weltrangliste übernommen.Park gewann am Sonntag in Rogers im Bundesstaat Arkansas die Walmart NW Arkansas Championship mit 18 unter Par bei 195 Schlägen. Damit eroberte sie nach drei Monaten auf Platz zwei die Führung in der Gesamtwertung zurück.Sie lag einen Schlag vor drei Konkurrentinnen, darunter Landsmännin Kim Hyo-joo.Es war Parks zweiter Sieg auf der LPGA-Tour in der laufenden Saison. Sie gewann ein Preisgeld in Höhe von 300.000 Dollar.