Innerkoreanisches Erwartungen für Nordkoreas Teilnahme an Schwimm-WM in Südkorea nach Panmunjom-Treffen

Anlässlich des Treffens zwischen den Staatschefs beider Koreas und der USA am Sonntag im Grenzort Panmunjom richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob Nordkorea zu den anstehenden Schwimmweltmeisterschaften in Südkorea Athleten schicken wird.



Die Stadt Gwangju, Gastgeberin der WM, berief am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung ein. Bürgermeister Lee Yong-seop drückte die Hoffnung aus, dass das trilaterale Treffen der Staatschefs zu Nordkoreas Teilnahme an dem am 12. Juli beginnenden Sportwettkampf führen werde.



Nordkorea hatte bis zur Frist am 12. Juni keine Sportler gemeldet. Der Schwimmweltverband (FINA) hält Nordkorea jedoch die Möglichkeit für eine Teilnahme offen. Das Organisationskomitee hofft, dass Nordkorea bis zum 3. Juli seine Bereitschaft zur Teilnahme erklären wird, wenn die Starterlisten erstellt werden.