China begrüßt Moon-Kim-Trump-Treffen in DMZ

Photo : KBS News

China hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump, dem nordkoreanischen Vorsitzenden Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in begrüßt.Der Sprecher des Außenministeriums Geng Shuang sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass trilaterale Treffen sei produktiv gewesen und habe wirksame Ergebnisse gebracht.Der Sprecher erwähnte besonders die Einigung auf die Wiederaufnahme von Nukleargesprächen in naher Zukunft. Dies sei bedeutsam und Peking unterstütze dies.Nach weiteren Angaben des Sprechers habe China die Denuklearisierung, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und die Problemlösung durch Dialog gefordert. Auch habe der Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in Nordkorea zu den Anstrengungen beigetragen, eine politische Lösung für Fragen im Zusammenhang mit der Halbinsel zu finden, hieß es weiter.