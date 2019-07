Seoul äußert Besorgnis über kommerziellen Walfang in Japan

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat über den am Montag wieder aufgenommenen kommerziellen Walfang in Japan tiefe Besorgnis geäußert.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei betonte in einer Stellungnahme am Montag, dass der kommerzielle Walfang in Japan keinen Einfluss auf die Walressourcen in südkoreanischen Meeren haben dürfte.In Küstengewässern Südkoreas leben 31 Walarten, darunter auch der Zwergwal (Minkwal), der auf der Liste der für den kommerziellen Walfang zulässigen Arten in Japan steht.Es gibt zwei Stämme von Zwergwalen, J und O. In südkoreanischen Gewässern leben vermutlich 1.500 Wale des Stamms J. Das Fischereiministerium wies darauf hin, dass sich der Walfang in Japan auf die Rückkehr dieser Wale nach Südkorea auswirken könnte.Ein Ministeriumsbeamter sagte, dass mögliche Einflüsse auf Wale in südkoreanischen Gewässern analysiert würden. Der Schutz und die Nutzung von Walen müssten vor der Internationalen Walfangkommission (IWC) erörtert werden.Japan hatte 1988 angesichts der weltweiten Kritik den kommerziellen Walfang offiziell eingestellt. Im letzten Dezember kündigte Japan jedoch den Austritt aus der IWC an, um den kommerziellen Walfang wieder aufnehmen zu können. Das Land legte die Quote für den Walfang auf 383 Wale im Jahr fest.