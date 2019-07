Trump hofft auf baldiges neues Treffen mit Kim

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Hoffnung auf ein baldiges neues Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geäußert.Trump schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, es sei großartig gewesen, am Wochenende mit dem Vorsitzenden Kim Jong-un zusammen zu sein. Er freue sich darauf, Kim bald wiederzusehen.Trump erwähnte auch Kims Gesundheitszustand. Er habe wirklich gut und sehr gesund ausgesehen.Trump kündigte Arbeitsgespräche mit Nordkorea an. Die Teams würden sich treffen, um an Lösungen für sehr langfristige und anhaltende Probleme zu arbeiten. Er sei nicht in Eile, jedoch sei er sich sicher, dass man es letztendlich schaffen werde, hieß es.Stunden zuvor hatte der US-Präsident auf Twitter das Ergebnis des Treffens mit Kim am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom betont. Er zitierte dabei die Bemerkung eines Korea-Experten, dass Trump in der Korea-Frage in den letzten eineinhalb Jahren mehr Gutes geleistet habe als Präsident Obama in acht Jahren. Trump dankte außerdem Südkoreas Präsident Moon Jae-in und schrieb, dass gute Dinge für alle passieren könnten.