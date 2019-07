US-Außenministerium: USA arbeiten nicht an neuen Vorschlägen für Nordkorea-Verhandlungen

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung arbeitet nach Angaben des Außenministeriums nicht an neuen Vorschlägen für die Verhandlungen mit Nordkorea.Ein Ministeriumssprecher sagte gegenüber der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, dass keine neuen Vorschläge erarbeitet würden. Das Ziel bleibe die endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas.Die US-Zeitung "The New York Times" hatte am Sonntag geschrieben, dass Washington zunächst eine Einfrierung des nordkoreanischen Nuklearprogramms als ersten Schritt akzeptieren könne.Die Idee des Einfrierens habe in der Trump-Regierung seit Wochen an Kontur gewonnen, berichtete die Zeitung einige Stunden nach dem historischen Treffen an der innerkoreanischen Grenze.Der US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun wies den Bericht als "reine Spekulation" zurück.Auch der nationale Sicherheitsberater John Bolton wies den Bericht deutlich zurück. Weder die Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates noch er selbst hätten vom Wunsch nach einem Einfrieren gehört oder darüber diskutiert.