Internationales Nordkoreanische Medien: Kim und Trump versprachen einander weiteres Treffen

Laut Berichten nordkoreanischer Staatsmedien haben der nordkoreanische Staatsführer Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump einander ein weiteres Treffen versprochen.



Das staatliche Fernsehen Korean Central Television zeigte am Montag eine 16-minütige Dokumentation über das Treffen der beiden in der Demilitarisierten Zone am Sonntag.



Kim habe es begrüßt, dass Trump mit Aufrichtigkeit an dem Treffen teilnehme und Entschlossenheit für die Verbesserung der nordkoreanisch-US-amerikanischen Beziehungen zeige.



Beide Staatsführer hätten einander versprochen, sich in der Zukunft wiederzutreffen. Nach dem Treffen in der DMZ habe Trump gegenüber Reportern gesagt, er habe Kim gesagt, das Weiße Haus jederzeit besuchen zu können.



Vor dem Einzelgespräch habe Kim zu Trump gesagt, dass es eine Ehre für den US-Präsidenten wäre, zu gegebener Zeit Pjöngjang zu besuchen.