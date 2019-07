Golferin Park Sung-hyun wieder Weltspitze

Photo : YONHAP News

Die koreanische Golferin Park Sung-hyun hat nach etwa drei Monaten wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert.Der Sprung zurück an die Spitze gelang Park nach ihrem Sieg beim LPGA-Turnier Walmart NW Arkansas Championship am Montag (Ortszeit).Park rückte in der am Dienstag veröffentlichten Weltrangliste der Damen mit 8,49 Punkten auf Platz eins vor. Damit wurde sie erstmals seit Anfang April und bisher zum vierten Mal Weltranglistenerste.Ko Jin-young, die in den letzten drei Monaten an der Spitze gelegen hatte, wurde mit 7,38 Punkten auf Platz zwei verdrängt.Zu den besten Zehn zählen zwei weitere Koreanerinnen. Park In-bee verbesserte sich um vier Ränge verglichen mit der Vorwoche auf Platz fünf. Lee Jeong-eun belegte den siebten Platz.Ryu So-yeon folgte auf Platz elf und Kim Sei-young auf Platz zwölf.