Nordkoreas Staatsfernsehen strahlt Video von Panmunjom-Treffen aus

Nordkoreas Staatsmedien haben am Montag ein Video und Fotos von dem Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un, Südkoreas Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Donald Trump am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom veröffentlicht.In einem vom Staatsfernsehen KCTV ausgestrahlten Video ist zu sehen, wie Trump und Kim nach dem Überqueren der militärischen Demarkationslinie zum Haus der Freiheit auf südkoreanischer Seite in Panmunjom laufen. Dann wird gezeigt, dass sich Moon und Kim vor dem Haus der Freiheit die Hand schütteln.In dem Dokumentarfilm ist auch zu sehen, dass Moon Kim und Trump nach ihrem bilateralen Gespräch wieder herzlich empfängt. Anschließend laufen die drei gemeinsam bis zur militärischen Demarkationslinie. Moon und Kim umarmen sich strahlend beim Abschied. Moon und Trump verabschieden Kim, der in die nordkoreanische Zone zurückkehrt.Die Stimmung in dem Video unterscheidet sich somit deutlich von der jüngsten Stellungnahme des nordkoreanischen Außenministeriums, dass Nordkorea und die USA die am Dialog beteiligten Parteien seien und dass sich die südkoreanische Regierung nicht darin einmischen sollte.Das Video zeigt auch, dass sich Kim und Trumps Begleiter begrüßen. Zu ihnen zählen Außenminister Mike Pompeo, Trumps Beraterin und Tochter Ivanka, Finanzminister Steven Mnuchin und der Botschafter in Südkorea, Harry Harris.