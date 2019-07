546 nordkoreanische Flüchtlinge reisen im ersten Halbjahr nach Südkorea ein

Photo : YONHAP News

In den letzten sechs Monaten sind 546 nordkoreanische Flüchtlinge nach Südkorea eingereist.Das teilte das Vereinigungsministerium am Dienstag mit. Die Zahl ist auf einem ähnlichen Niveau wie im selben Zeitraum letzten Jahres. Damals waren es 487 Nordkoreaner.Die Zahl der nach Südkorea gekommenen Flüchtlinge aus Nordkorea war seit 2005 gestiegen und hatte im Jahr 2009 2.914 erreicht. Seitdem ging es abwärts.Laut dem Ministerium schwankt die Zahl seit der Machtübernahme von Machthaber Kim Jong-un Ende 2011 zwischen 1.000 und 1.500 im Jahr.Das Ministerium will gemäß dem geänderten Gesetz zum Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge, das am 16. Juli in Kraft tritt, das Unterstützungsprogramm für diese verbessern. Demnach wird der Grundzuschuss für die Ansiedlung von derzeit sieben Millionen Won auf acht Millionen Won angehoben.Die Frist für die Beantragung des Schutzes wird von derzeit einem Jahr nach der Einreise auf drei Jahre verlängert.Die Regierung will zudem ein Kulturzentrum für die Kommunikation und den Austausch zwischen nordkoreanischen Flüchtlingen und Einheimischen Ende November fertigstellen und nächstes Jahr eröffnen.Nach weiteren Angaben werden insgesamt sechs südkoreanische Staatsbürger derzeit in Nordkorea festgehalten, drei von ihnen sind Flüchtlinge aus Nordkorea.