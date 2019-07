Nordkorea-Sanktionen: UN geben zwei in Südkorea festgehaltene Schiffe frei

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben die Freigabe für zwei Schiffe erteilt, die seit Monaten in Südkorea wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Nordkorea-Sanktionen festgehalten wurden.Der Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats entschied am Montag, dass die Schiffe freigegeben werden, da die Besitzer zugesichert hatten, einer Wiederholung eines ähnlichen Vorfalls vorbeugen zu wollen.Festgehalten wurde seit November 2017 die in Hongkong registrierte Lighthouse Winmore, die an illegalen Schiff-zu-Schiff-Transfers von Öl auf dem Meer fbeteiligt gewesen sein soll. Sie lag im Hafen von Yeosu. Das südkoreanische Schiff P-Pioneer wurde seit dem letzten September wegen eines ähnlichen Vorwurfs im Hafen von Busan festgehalten.Gemäß Sicherheitsratsresolution 2397 ist die Aufhebung einer Beschlagnahme möglich, wenn das Versprechen des Eigners vorliegt, eine Wiederholung des Vorfalls zu verhindern.Zwei weitere Schiffe, die wegen des Verstoßes gegen Nordkorea-Sanktionen festgehalten werden, sollen möglicherweise verschrottet werden. Grund ist, dass auch vonseiten der Reederei bewusst gegen die Sanktionen verstoßen worden sein soll.